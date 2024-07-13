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فلسطين المحتلة: وزارة الصحة في غزة: نصف الشهداء من الأطفال والنساء ومن بين الإصابات عشرات الأطفال والسيدات وإصابات حرجة وخطيرة

Lebanon 24
13-07-2024 | 13:43
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