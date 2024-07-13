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الرئيس الفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة ونؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

Lebanon 24
13-07-2024 | 13:56
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