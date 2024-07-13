Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يغادر رئيس الموساد هذا الأسبوع إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الوفد الإسرائيلي الذي كان في قطر سيقدم إحاطة حول محادثات الصفقة لوزراء الكابينت
lebanon 24
14/07/2024 12:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع استمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في الدوحة غدا
lebanon 24
14/07/2024 12:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي أعطى الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الأخيرة لحرب غزة والتنفيذ سيتأثر بصفقة الرهائن والوضع في لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/07/2024 12:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو بالمنطقة الجنوبية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان
lebanon 24
14/07/2024 12:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:34 | 2024-07-14
05:19 | 2024-07-14
04:58 | 2024-07-14
04:55 | 2024-07-14
04:09 | 2024-07-14
03:47 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24