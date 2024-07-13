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الخارجية القطرية: استهتار الاحتلال بالدم الفلسطيني ومحاولاته لفرض الأمر الواقع ستقوض جهود تنفيذ حل الدولتين

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:11
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