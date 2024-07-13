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الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: : نعتزّ بجرحانا الذين نعتبرهم دائماً الشهداء الأحياء على أصالة هذه المقاومة وثباتها وعلى مستوى تضحياتها وصدقها وإخلاصها

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:24
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