الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: : نعتزّ بجرحانا الذين نعتبرهم دائماً الشهداء الأحياء على أصالة هذه المقاومة وثباتها وعلى مستوى تضحياتها وصدقها وإخلاصها

Lebanon 24