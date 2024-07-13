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المصدر المصري: القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية

Lebanon 24
13-07-2024 | 15:30
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