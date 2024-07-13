Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: محادثات التهدئة في غزة توقفت حتى تظهر إسرائيل جديتها

Lebanon 24
13-07-2024 | 15:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لرويترز: مصر وإسرائيل ناقشتا مكافحة التهريب كجزء من محادثات وقف النار بغزة
lebanon 24
14/07/2024 12:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة للمشاركة بمحادثات التهدئة في غزة
lebanon 24
14/07/2024 12:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: اقتراح معدل بخصوص اتفاق حماس وإسرائيل ينص على إجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بما في ذلك الجنود تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى
lebanon 24
14/07/2024 12:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول مطّلع على المحادثات: ردّ "حماس" على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاص جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح
lebanon 24
14/07/2024 12:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:34 | 2024-07-14
05:19 | 2024-07-14
04:58 | 2024-07-14
04:55 | 2024-07-14
04:09 | 2024-07-14
03:47 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24