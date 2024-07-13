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العراق يطالب المجتمع الدولي والدول الكبرى بتحمّل مسؤوليتها إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
13-07-2024 | 15:52
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