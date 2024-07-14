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السلطات تغلق المجال الجوي فوق مدينة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
Lebanon 24
14-07-2024
|
03:40
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