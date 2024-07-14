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الراعي: من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره ومجلس الوزراء أيضاً ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة

Lebanon 24
14-07-2024 | 04:09
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