الراعي: من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره ومجلس الوزراء أيضاً ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة

Lebanon 24