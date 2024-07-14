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أ ف ب نقلا عن مسؤول في حماس: الحركة تعلق مشاركتها في محادثات هدنة غزة

Lebanon 24
14-07-2024 | 04:58
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