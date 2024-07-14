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الإسعاف الإسرائيلي: إصابتان إحداهما خطيرة جراء حادث يشتبه أنه عملية دهس في جنوبي تل أبيب

Lebanon 24
14-07-2024 | 06:22
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