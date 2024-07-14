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القناة 12 الإسرائيلية: 4 إصابات بين 2 في حالة خطرة في عملية مزدوجة شملت دهسا وإطلاق نار في الرملة بتل أبيب
Lebanon 24
14-07-2024
|
06:50
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