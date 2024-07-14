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أخبار عاجلة
القيادي في حماس عزت الرشق: لا صحة للتقارير عن تعليق الحركة مشاركتها في مفاوضات التهدئة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
14-07-2024
|
06:49
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