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ترامب على منصة "تروث سوشال": ندعو الله من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة

Lebanon 24
14-07-2024 | 07:59
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