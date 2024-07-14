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12 شهيداً وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-07-2024 | 09:01
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