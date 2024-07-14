وكالة "سبأ" في صنعاء: الرئيس الإيراني أكد أن القواسم المشتركة بين اليمن وإيران متجذرة وأعرب عن تطلعه خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات بين البلدين

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