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البيت الأبيض: مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولو جهاز الخدمة السرية يطلعون بايدن على ملابسات حادث إطلاق النار على ترامب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-07-2024 | 12:14
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