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"لبنان 24": تتعرض منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام لقصف مدفعي اسرائيلي من مرابض الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
14-07-2024 | 12:20
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