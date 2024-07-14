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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين أمر هام وملح

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:09
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