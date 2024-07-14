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رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يسرائيل زيف: نتنياهو يضع عقبات كبيرة أمام التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:34
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