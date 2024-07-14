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القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في المؤسسة العسكرية والأمنية: مرحلة القتال شديدة الوتيرة في قطاع غزة انتهت

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:38
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