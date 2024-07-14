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وزير الخارجية البريطاني: أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
14-07-2024 | 14:48
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