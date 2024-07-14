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الدفاع المدني بغزة: القصف دمر 1200 خيمة ومقرا لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه (الجزيرة)

Lebanon 24
14-07-2024 | 16:02
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