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الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن مقتل 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

Lebanon 24
14-07-2024 | 16:27
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