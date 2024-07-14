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رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: محاولة اغتيال ترمب كانت فعلا مروعا من أعمال العنف السياسي

Lebanon 24
14-07-2024 | 18:40
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