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آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة ترمسعيا شمالي رام الله في الضفة الغربية

Lebanon 24
14-07-2024 | 18:45
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