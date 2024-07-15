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الأرجنتين تهزم كولومبيا 1-صفر وتحصد كأس "كوبا أميركا" للمرة الـ16 في تاريخها
Lebanon 24
15-07-2024
|
00:14
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