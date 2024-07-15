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مستشار مكتب نتنياهو: لن نسمح بأي تغييرات من قبل حماس في اتفاق غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:15
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