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نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:50
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