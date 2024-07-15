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بلدية دير البلح: خروج خزاني مياه و19 بئرا من الخدمة يعرض آلاف المواطنين للخطر (العربي)

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:34
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