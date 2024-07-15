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زيلنسكي: سنتسلم مقاتلات F16 هذا الصيف ودفعة أخرى بنهاية العام ولكنها لن تكون كافية (العربية)

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:29
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