Advertisement

أخبار عاجلة

وزير البيئة ناصر ياسين للتلفزيون العربي: أكثر من 90 ألفا من سكان القرى الحدودية هجروا منذ بدء الاعتدءات الإسرائيلية

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير البيئة ناصر ياسين للتلفزيون العربي: بلادنا تتعرض لاعتداءات إسرائيلية نتجح عنها تهجير سكان القرى الحدودية
lebanon 24
15/07/2024 16:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي في غزة للتلفزيون العربي: أكثر من 15 شهيدا وعشرات الجرحى في مدينة غزة جراء استهدافات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
15/07/2024 16:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية روسيا: فرنسا أصبحت أكثر انخراطا بالصراع في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
15/07/2024 16:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة مطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة في الناصرة وتعتقل شقيقه (العربية)
lebanon 24
15/07/2024 16:53:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-07-15
09:25 | 2024-07-15
08:53 | 2024-07-15
08:51 | 2024-07-15
08:47 | 2024-07-15
08:47 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24