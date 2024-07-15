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السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال: مساهمة السرايا اللبنانية كانت بمقتضى ما تتطلبه ظروف المعركة الميدانية وفق استراتيجية خاصة ومحددة (الميادين)
Lebanon 24
15-07-2024
|
08:45
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