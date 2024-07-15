30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في إصبع الجليل وكريات شمونة
Lebanon 24
15-07-2024
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن سقوط إصابات في أعقاب سماع دوي انفجارات في إصبع الجليل وكريات شمونة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن سقوط إصابات في أعقاب سماع دوي انفجارات في إصبع الجليل وكريات شمونة
15/07/2024 19:21:51
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في كريات شمونة بالجليل الأعلى
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في كريات شمونة بالجليل الأعلى
15/07/2024 19:21:51
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت في إصبع الجليل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت في إصبع الجليل
15/07/2024 19:21:51
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام وكريات شمونة وكفار غلعاد (الميادين)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام وكريات شمونة وكفار غلعاد (الميادين)
15/07/2024 19:21:51
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
15:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
Lebanon 24
معلومة مثيرة عن طائرة لدى "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث!
14:00 | 2024-07-14
14/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز بلدة خراج الهيشة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهز بلدة خراج الهيشة.. اليكم ما جرى
14:08 | 2024-07-14
14/07/2024 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:57 | 2024-07-15
مصرع 35 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة في مناطق شرق أفغانستان (وكالة الأنباء الفرنسية)
11:56 | 2024-07-15
البنتاغون: لم تتم زيادة عدد أفراد الحرس الوطني المكلفين بدعم عملية تأمين مؤتمر الحزب الجمهوري في ضوء محاولة اغتيال ترامب و لم يتم طلب أي تعزيزات من أي جهة (الحرة)
11:29 | 2024-07-15
المتحدث باسم اليونيفيل لـ"الشرق": الوضع في جنوب لبنان لا يزال مثيرا للقلق
11:25 | 2024-07-15
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تناقش سراً الانسحاب من الحدود بين غزة ومصر
11:21 | 2024-07-15
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يقر بنقص كبير في الدبابات إثر تضررها في معارك غزة
11:19 | 2024-07-15
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم بغلاف غزة
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 19:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24