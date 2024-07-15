Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضدي

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتعزيز التعاون.. توقيع مذكرة بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر
lebanon 24
15/07/2024 19:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة ترامب الجريح.. هل تصبح أيقونة مسيرته السياسية؟
lebanon 24
15/07/2024 19:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخوري تابع مع ممثلة الـ"UNDP" مشاريع وأنشطة مشتركة بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي
lebanon 24
15/07/2024 19:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن جورج عبدالله... ماذا طلب مجلس الوزراء من وزارة العدل؟
lebanon 24
15/07/2024 19:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2024-07-15
11:56 | 2024-07-15
11:29 | 2024-07-15
11:25 | 2024-07-15
11:21 | 2024-07-15
11:19 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24