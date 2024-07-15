29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين: إسرائيل تناقش سراً الانسحاب من الحدود بين غزة ومصر
Lebanon 24
15-07-2024
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: وقف القتال في غزة سيكون الوسيلة الأكثر أماناً لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله (الميادين)
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: وقف القتال في غزة سيكون الوسيلة الأكثر أماناً لنزع فتيل الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله (الميادين)
15/07/2024 21:38:00
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ "نيويورك تايمز" يستشهد بالهجوم الإيراني على إسرائيل كمثال على حدة ذهن بايدن
Lebanon 24
تقرير لـ "نيويورك تايمز" يستشهد بالهجوم الإيراني على إسرائيل كمثال على حدة ذهن بايدن
15/07/2024 21:38:00
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: يعتقد كبار جنرالات إسرائيل أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حالة اندلاع حرب برية ضد حزب الله (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: يعتقد كبار جنرالات إسرائيل أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حالة اندلاع حرب برية ضد حزب الله (سكاي نيوز عربية)
15/07/2024 21:38:00
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله (سكاي نيوز عربية)
15/07/2024 21:38:00
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
Lebanon 24
إعتراف كبير يخصّ "حزب الله".. بروفيسور إسرائيلي يعلنه!
15:00 | 2024-07-14
14/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في محيط مرفأ بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حريق كبير في محيط مرفأ بيروت.. شاهدوا الفيديو
04:24 | 2024-07-15
15/07/2024 04:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:20 | 2024-07-15
ترامب لم يختر حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم كنائب له (فوكس نيوز)
14:19 | 2024-07-15
الحكومة البريطانية: ستارمر وولي العهد السعودي يتطلعان للتعاون التجاري والاستثماري والدفاعي (العربية)
14:11 | 2024-07-15
انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي
14:07 | 2024-07-15
3 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بنت جبيل - جنوب لبنان
14:03 | 2024-07-15
حركتا فتح وحماس ستجتمعان الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للتباحث في سبل إنهاء الانقسام والوضع الراهن (أ.ف.ب)
13:40 | 2024-07-15
لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي تطلب إعادة جدولة جلسة الإحاطة مع الخدمة السرية (رويترز)
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 21:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24