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البنتاغون: لم تتم زيادة عدد أفراد الحرس الوطني المكلفين بدعم عملية تأمين مؤتمر الحزب الجمهوري في ضوء محاولة اغتيال ترامب و لم يتم طلب أي تعزيزات من أي جهة (الحرة)

Lebanon 24
15-07-2024 | 11:56
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