Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني سيجتمع غدا لبحث اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
15-07-2024 | 12:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصادر: بايدن سيتحدث اليوم إلى أمير قطر لبحث جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
15/07/2024 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس سامي أبو زهري لـ"رويترز": حماس تقبل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن
lebanon 24
15/07/2024 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"واشنطن بوست": إدارة بايدن قريبة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يوقف القتال العنيف في غزة
lebanon 24
15/07/2024 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: غانتس يجري اتصالاً مع نتنياهو ويبلغه بأن حزبه سيدعم "أي خطة مسؤولة" لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
15/07/2024 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:41 | 2024-07-15
16:40 | 2024-07-15
16:16 | 2024-07-15
16:14 | 2024-07-15
16:08 | 2024-07-15
15:33 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24