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السفير الأميركي لدى إسرائيل يقول إنه ورغم عدم التأكيد فإن هناك مؤشرات على أن إسرائيل تمكنت من قتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-07-2024 | 13:17
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