السفير الأميركي لدى إسرائيل يقول إنه ورغم عدم التأكيد فإن هناك مؤشرات على أن إسرائيل تمكنت من قتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف (سكاي نيوز)

Lebanon 24