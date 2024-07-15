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حركتا فتح وحماس ستجتمعان الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للتباحث في سبل إنهاء الانقسام والوضع الراهن (أ.ف.ب)

Lebanon 24
15-07-2024 | 14:03
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