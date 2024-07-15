28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب لم يختر حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم كنائب له (فوكس نيوز)
Lebanon 24
15-07-2024
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية نقلا عن فوكس نيوز: ترامب سيعلن نائبه اليوم
Lebanon 24
العربية نقلا عن فوكس نيوز: ترامب سيعلن نائبه اليوم
15/07/2024 23:46:52
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: الديمقراطية في أميركا تواجه تهديدا خطيرا (العربية)
Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: الديمقراطية في أميركا تواجه تهديدا خطيرا (العربية)
15/07/2024 23:46:52
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب محاولة اغتياله... بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا تشهد طفرة في مبيعات السلع التي تحمل رموز ترامب
Lebanon 24
عقب محاولة اغتياله... بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا تشهد طفرة في مبيعات السلع التي تحمل رموز ترامب
15/07/2024 23:46:52
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"فوكس نيوز": مجلس الشيوخ سيحقّق في محاولة اغتيال ترمب والإخفاقات الأمنية التي أدّت إليها
Lebanon 24
"فوكس نيوز": مجلس الشيوخ سيحقّق في محاولة اغتيال ترمب والإخفاقات الأمنية التي أدّت إليها
15/07/2024 23:46:52
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
04:43 | 2024-07-15
15/07/2024 04:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
04:00 | 2024-07-15
15/07/2024 04:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:41 | 2024-07-15
رشقات صاروخية من لبنان تستهدف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية
16:40 | 2024-07-15
بلدية كريات شمونة تطلب من السكان الدخول إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار في المدينة (التلفزيون العربي)
16:16 | 2024-07-15
الحوثيون: استهدفنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية بالعراق سفينة في البحر الأبيض المتوسط
16:14 | 2024-07-15
الحوثيون: نفذنا عمليتين بزوارق ومسيرات وصواريخ باليستية ضد سفينتين في البحر الأحمر
16:08 | 2024-07-15
"لبنان24": العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة دير ميماس - جنوب لبنان
15:33 | 2024-07-15
بايدن: ترامب ونائبه يريدان خفض الضرائب على الأثرياء ولن أسمح بذلك
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 23:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24