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محكمة استئناف كاليفورنيا: رفض الدعوى جاء لعدم اختصاصنا في مراجعة سلوك السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

Lebanon 24
15-07-2024 | 18:18
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