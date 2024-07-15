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إعلام إسرائيلي: إصابة 3 إسرائيليين بنيران الجيش عن طريق الخطأ قرب رام الله

Lebanon 24
15-07-2024 | 18:39
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