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يديعوت أحرونوت: متظاهرون يغلقون شارع أيالون بتل أبيب قبل لقاء نتنياهو مع عائلات المجندات المحتجزات في غزة

Lebanon 24
16-07-2024 | 01:20
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