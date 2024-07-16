Advertisement

أخبار عاجلة

القناة الـ12 الإسرائيلية: المعارك مع مسلحي حماس في قطاع غزة أصبحت فقط في حي تل السلطان جنوبي رفح

Lebanon 24
16-07-2024 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: توافق إسرائيل وحماس أن "كلاهما لن يحكم قطاع غزة في المرحلة الثانية" من أي اتفاق
lebanon 24
16/07/2024 13:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الوضع في غزة مقلق بعد استعادة حماس تعافيها في خان يونس وشمال القطاع والمخيمات في الوسط
lebanon 24
16/07/2024 13:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حركة حماس تطالب ببدء إعمار قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس الثالثة
lebanon 24
16/07/2024 13:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: إسرائيل تبحث مع مصر مقترح إدارة معبر رفح من قبل مصر والإدارة الأميركية وفلسطينيين غير محسوبين على حماس
lebanon 24
16/07/2024 13:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2024-07-16
05:30 | 2024-07-16
05:10 | 2024-07-16
05:05 | 2024-07-16
05:02 | 2024-07-16
04:43 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24