Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح الرهائن ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن ونظيره الكويتي بحثا جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
16/07/2024 13:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وغالانت بحثا الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
16/07/2024 13:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره السعودي بحثا الجهود الجارية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
16/07/2024 13:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وغالانت بحثا الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق جميع الرهائن
lebanon 24
16/07/2024 13:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2024-07-16
05:30 | 2024-07-16
05:10 | 2024-07-16
05:05 | 2024-07-16
05:02 | 2024-07-16
04:43 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24