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رويترز: عشرات القتلى والجرحى شمال غرب باكستان في اشتباكات بين الجيش ومتطرفين

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:08
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