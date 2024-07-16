Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء المجر للأوروبيين: صراع روسيا - أوكرانيا سيشهد تصعيدا جذريا قريبا

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بولندا: الانتخابات الفرنسية خيبة أمل لروسيا وارتياح لأوكرانيا
lebanon 24
16/07/2024 12:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين ورئيس وزراء المجر سيناقشان الوضع في أوكرانيا
lebanon 24
16/07/2024 12:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر من كييف: نريد إحراز تقدم في العلاقات مع أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
16/07/2024 12:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر من كييف: الكثير من القضايا العالقة مع أوكرانيا بحاجة إلى حل (العربية)
lebanon 24
16/07/2024 12:57:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2024-07-16
05:30 | 2024-07-16
05:10 | 2024-07-16
05:05 | 2024-07-16
04:43 | 2024-07-16
04:42 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24