"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تُعلن إغلاق الطرق المؤدية إلى إيلات خوفا من عملية تسلل ورفع حالة التأهب في منطقة الحدود الغربية مع مصر

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