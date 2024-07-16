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"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تُعلن إغلاق الطرق المؤدية إلى إيلات خوفا من عملية تسلل ورفع حالة التأهب في منطقة الحدود الغربية مع مصر

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:05
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